ATP Doha: Struff verliert gleich zum Auftakt

Das hat sich die deutsche Nummer 2 sicherlich anders vorgestellt: Für Jan-Lennard Struff ist das Turnier in Doha schon wieder beendet. Der Warsteiner unterlag dem Australier Christopher O'Connell in zwei Sätzen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 20.02.2024, 18:21 Uhr

© Getty Images

Wie ist Jan-Lennard Struff aktuell wirklich in Form? Darauf gibt es aktuell keine schnelle Antwort. Struff hat dieses Jahr schon einige knappe Matches gewonnen, der große Ausreißer nach oben fehlt aber. Sein Auftritt in Doha lässt nun jedoch befürchten, dass seine Formkurve eher nach unten zeigt.

Marterer rückt ins Hauptfeld nach - und verliert

In Doha ist der 33-Jährige an seiner Auftakthürde gescheitert. Die deutsche Nummer zwei, in Doha die Sechs der Setzliste, unterlag dem Australier Christopher O'Connell mit 4:6, 4:6. Zuletzt war der Warsteiner Struff beim Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden.

Auch für Maximilian Marterer (Nürnberg) ist in Katar bereits nach der ersten Runde Schluss. Der 28-Jährige verlor 6:7 (5) und 5:7 gegen den Franzosen Hugo Grenier. Marterer war erst nach dem Rückzug des Niederländers Tallon Griekspoor ins Hauptfeld nachgerückt. Weitere deutsche Profis sind in Doha nicht am Start.

