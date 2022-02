ATP Doha: Turnierfavorit Denis Shapovalov scheitert an Arthur Rinderknech

Die kanadische Nummer eins Denis Shapovalov scheiterte im Viertelfinale der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung am Franzosen Arthur Rinderknech in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 20:33 Uhr

© Getty Images

Denis Shapovalov ist wohl einer der talentiertesten Spieler der aktuellen Generation. Allerdings ist die aktuelle Nummer zwölf des ATP-Rankings auch immer für ein frühzeitiges Ausscheiden gut - so auch diesmal im Viertelfinale des ATP-Hartplatz-Turniers in Doha. Für den 22-Jährigen setzte es eine glatte 4:6.-4:6-Niederlage gegen den Franzosen Arthur Rinderknech (ATP 61). Der 26-Jährige von der Cote d’Azur trifft nun im Semifinale der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung auf den Titelverteidiger Nikoloz Basilashvili (ATP 22), der seinerseits den Ungarn Marton Fucsovics nach Fehlstart mit 1:6, 6:3, 7:5 aus dem Wettkampf nehmen konnte.

Bautista Agut bleibt Favoritenrolle gerecht

Im On-Court-Interview zeigte sich Rinderknech sehr zufrieden mit seiner Leistung: „Es fühlt sich großartig an zu gewinnen und im Semifinale zu stehen, besonders gegen so einen großartigen Spieler. Ich bin sehr glücklich, ich habe während der Off-Season hart an mir gearbeitet, ich denke, mein Körper ist in einer guten Verfassung - das hilft.“ Der Franzose hat bei neun Siegen und drei Niederlagen in der laufenden Saison eine klar positive Bilanz. Einen Turniersieg auf ATP-Tour-Niveau konnte Rinderknech bislang in seiner Karriere noch nicht feiern.

Die Nummer zwei des Turniers, Roberto Bautista Agut, blieb im Gegensatz zu Shapovalov seiner Favoritenrolle gerecht. Der 33-Jährige fertigte in der Runde der letzten Acht seinen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina (ATP 47) gnadenlos mit 6:1, 6:1 ab. Der Spanier, der am gestrigen Tag Altmeister Andy Murray eine herbe Niederlage zufügte, trifft im Halbfinale auf den Russen Karen Khachanov. Der 25-Jährige aus Moskau bezwang den Kroaten Marin Cilic nach genau zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:3, 6:4.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha.