ATP: Dominic Thiem gibt Zusage für Estoril

Dominic Thiem wird in der Woche nach seinem Auftritt beim ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad auch in Estoril aufschlagen. Das wurde am Dienstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 22:43 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem wird auch in Estoril aufschlagen

In der laufenden Woche fehlt Dominic Thiem nach überstandener Corona-Infektion in Monte-Carlo, in der kommenden wird die österreichische Nummer eins aber sein Comeback auf der „großen“ Tour geben: in Belgrad, beim Heimturnier von Novak Djokovic. Und auch der Plan für die Tage danach steht schon fest. Denn wie am Dienstag bekannt wurde, wird Dominic Thiem ab dem 25. April in Estoril aufschlagen.

Bei seinem ersten Auftritt nach der langen Verletzungspause war Thiem vor ein paar Tagen gegen den Argentinier Pedro Cachin in zwei Sätzen unterlegen. Unmittelbar danach lieferte Thiem einen positiven COVID-19-Test ab, musste auf die Reise nach Marrakech verzichten.

Die Matches in Belgrad und nun eben Estoril werden auch Aufschluss darüber geben, wie weit Dominic Thiem schon wieder ist. Denn danach steht ja das 1000er in Madrid an.