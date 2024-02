ATP: Dominic Thiem hat keinen Verteidigungsdruck

Dominic Thiem kann im Frühjahr voll auf Angriff schalten. Denn etwas zu verteidigen hat er frühestens Anfang April.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 17:57 Uhr

Dominic Thiem kann im Frühjahr 2024 volle angreifen

Dominic Thiem befindet sich in dieser Woche bekanntlich in Irland, dort wird um die Chance gespielt, im September einen Platz in der Weltgruppe 2025 zu erreichen. Thiem und das österreichische Team gehen mit dem kleinen Druck der Favoriten in die Begegnung mit den Iren. Aber auch wenn der Davis Cup eigenen Gesetze hat: Dort sollte für Thiem, Sebastian Ofner und Co. nichts anbrennen.

Fast interessanter war da schon die Pressekonferenz, die der US-Open-Champion von 2020 am Dienstag noch schnell abgehalten hat. Und dabei vor allem jener Punkt, in dem es um den Spielplan für die kommenden Wochen geht. Denn Dominic Thiem wird sich Zeit lassen, bei kleineren Challenger-Turnieren auf Sand auf Punktejagd gehen.

Saison-Highlight für Thiem: die Generali Open in Kitzbühel

Der mittlerweile 30-Jährige kann dies mit der Gewissheit tun, dass er so gut wie keine Zähler zu verteidigen hat. Schaut man auf den Rankings Beakdown, dann stehen dort lediglich 20 Punkte aus Buenos Aires, die in die Wertung kommen. Die etwas größeren Brocken kommen dann ohnehin erst Anfang April - da hat Thiem im vergangenen Jahr in Estoril und München jeweils das Viertelfinale erreicht. Und dafür 45 Punkte gutgeschrieben bekommen.

Das Top-Ergebnis 2023, auch emotional, war der Einzug ins Endspiel bei den Generali Open in Kitzbühel. Das war neben ein den großen Erinnerungen auch 150 Punkte wert. Bis zur großen Sommersause im Tiroler Unterland möchte Dominic Thiem aber ohnehin in jener Form sein, die seinen Ansprüchen genügt.

Hier der Rankings Breakdown von Dominic Thiem:

Turnier Punkte Verfallsdatum US Open 45 09.09.2024 Roland Garros 20 10.06.2024 Wimbledon 20 15.07.2023 Australian Open 20 27.01.2025 ATP Masters Paris 70 04.11.2024 ATP Masters Monte-Carlo 45 15.04.2024 ATP Masters Madrid 25 06.05.2024 Kitzbühel 150 05.08.2024 Astana 45 30.09.2024 München 45 22.04.2024 Estoril 45 08.04.2024 Mauthausen (Challenger) 36 20.05.2024 Metz 20 11.11.2024 Umag 20 29.07.2024 Antwerpen 20 21.10.2024 Gstaad 20 22.07.2024 Buenos Aires 20 18.02.2024 Bordeaux (Challenger) 15 20.05.2024 Brisbane 13 06.01.2025