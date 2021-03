ATP Dubai: Aslan Karatsev beendet Erfolgslauf von Andrey Rublev

Aslan Karatsev hat die Siegesserie von Andrey Rublev bei ATP-500-Turnieren im Halbfinale des Events in Dubai beendet. Der 27-Jährige schlug seinen Landsmann in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 19:26 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Aslan Karatsev stoppte Andrey Rublev in Dubai

23 Matches in Serie hatte Andrey Rublev vor dem Semifinale in Dubai auf ATP-500-Ebene gewonnen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollte dieser Erfolgslauf nun aber ein Ende finden. Landsmann Aslan Karatsev, der bei den Australian Open völlig überraschend die Vorschlussrunde erreicht hatte, erwies sich beim 6:2, 4:6 und 6:4-Erfolg als zu stark.

Insbesondere im ersten Durchgang zeigte Karatsev eine beeindruckende Leistung und ließ seinem Gegenüber überhaupt keine Chance. Auch in Satz zwei war der ältere der beiden Russen über weite Strecken der Partie der bessere Spieler, Rublev hielt sich jedoch dank einer großartigen kämpferischen Leistung im Match und breakte auch mithilfe zweier Doppelfehler Karatsevs zum 6:4 aus.

Im dritten Abschnitt sorgte der Weltranglisten-42. dann aber schnell wieder für die alten Verhältnisse. Nach zwei Breaks zum 2:1 und 5:2 konnte der 27-Jährige im ersten Anlauf zwar nicht ausservieren, im zweiten Versuch brachte Karatsev aber sein Service trotz zweier Breakbälle für Rublev durch und qualifizierte sich dank des Dreisatzerfolges für das erste ATP-500-Finale seiner Karriere.

Im Endspiel bekommt es Karatsev mit Überraschungsmann Lloyd Harris, der Denis Shapovalov im Halbfinale in einem hochdramatischen Match in drei Sätzen schlug, zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai