ATP Dubai: Bublik nach Disqualifikation von Rublev im Endspiel

In einem kuriosen Halbfinal-Match beim ATP-500-Turnier in Dubai mit vielen Aufs und Abs bei beiden Spielern profitierte Alexander Bublik aus Kasachstan von der Disqualifikation des Russen Andrey Rublev in der Endphase des dritten Satzes aufgrund einer verbalen Entgleisung gegenüber Offiziellen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 17:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Bublik steht nach der Disqualifikation seines Gegners Andrey Rublev im Endspiel von Dubai.

Aufgrund der bisherigen Duelle ging Andrey Rublev als Favorit in die Halbfinal-Partie beim ATP-500er-Turnier in Dubai gegen Alexander Bublik, schließlich musste sich der Russe in den fünf Begegnungen gegen den Kasachen nur letztes Jahr im Finale in Halle/Westfalen auf Rasen geschlagen geben. Kurze Zeit später wetzte er den Ausrutscher auf dem gleichen Belag in Wimbledon wieder aus.

Den besseren Start erwischte der an Nr. 7 gesetzte Bublik, der sich nach Abwehr zweier Breakbälle im ersten Game gleich das erste Aufschlagspiel von Rublev holen konnte. Nachdem der an Position 2 geführte Rublev sich nach Auseinandersetzungen mit der Schiedsrichterin beruhigt hatte, fand er besser ins Spiel und schaffte mit seinen druckvollen Grundschlägen die Rückkehr in den Satz, in dem die Entscheidung im Tiebreak fiel. Dort erspielte sich der Weltranglisten-5. mit einem Vorhand-Winner den ersten Satzball, den er mit einem direkten Aufschlagpunkt verwertete.

Auch im zweiten Akt startete Bublik mit zwei Spielgewinnen in Folge, musste aber den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 4:4 hinnehmen. Nun packte der 26-jährige seine bekannten Mätzchen aus und punktete überraschend zweimal mit der Vorhand hinter dem Körper geschlagen, die Rublev anschließend jeweils hinten ins Aus schlug. Im erneut fälligen Tiebreak erspielte sich der Russe eine 5:3-Führung, ließ sich aber diese von Bublik mit vier Punktgewinnen in Folge zum Satzgleichstand nehmen.

Im dritten Satz gab Bublik gleich sein erstes Aufschlagspiel glatt ab und monierte irrtümlich die fehlenden neuen Bälle für das Game, was sich in einer langen Diskussion mit der Schiedsrichterin entlud. Rublev behielt erstmal die Ruhe und transportierte das Break bis zur 4:2-Führung. Bublik, nun wieder mit erhöhtem Risiko, schaffte auch diesmal wieder den Anschluss. Beim Stand von 6:5 für den Kasachen wurden die Seiten gewechselt, als sich Rublev eine verbale Entgleisung gegenüber Offiziellen leistete und daraufhin vom Supervisor Roland Herfel disqualifiziert wurde. Beim Stand von 6:7 (4), 7:6 (5), 6:5 wurde die Partie für den ebenfalls verdutzten Bublik gewertertet.

Im Endspiel trifft der Weltranglisten-23. auf den Sieger der Partie zwischen dem topgesetzten Russen Daniil Medvedev und dem an Nr. 5 gelisteten Ugo Humbert aus Frankreich.

