ATP-Dubai: Daniil Medvedev kehrt gegen Alexander Shevchenko zurück

Daniil Medvedev hat für seinen ersten Auftritt seit den Australian Open beim ATP-Tour-500-Event in Dubai eine fordernde Aufgabe zugelost bekommen: nämlich den aufstrebenden Alexander Shevchenko.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 11:45 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev kehrt in Dubai auf die ATP-Tour zurück

Die Pause von Daniil Medvedev nach dem verlorenen Endspiel bei den Australian Open war lang und hoffentlich ergiebig. Länger jedenfalls als die seines Bezwingers Jannik Sinner, der ja vergangene Woche in Rotterdam gleich den nächsten Titel geholt hat. Aber nun ist die Erholungsphase auch für Medvedev vorbei - er steigt in Dubai beim traditionsreichen 500er wieder ein. Und das gegen Alexander Shevchenko, der ja neuerdings für Kasachstan antritt. Vor knapp einem Jahr war das noch anders: Beim einzigen Treffen der beiden in Madrid 2023 handelte es sich noch um ein rein russisches Duell. Medvedev gewann dieses knapp mit 7:5 im dritten Satz.

In Dubai tritt Daniil Medvedev als Titelverteidiger an. Was bislang immer bedeutet hat, dass er ein Turnier nicht gewinnen wird.

An Position zwei gesetzt startet Andrey Rublev, der von Zhizhen Zhang wohl auch gleich ordentlich gefordert werden wird. Dahinter folgt in der Setzliste Hubert Hurkacz, der gegen Jan-Lennard Struff eröffnet. Eine Wiederholung des französischen Duells, das erst in der laufenden Woche in Doha stattgefunden hat, steht auch auf dem Programm: So werden sich Gael Monfils und der an Position fünf gereihte Ugo Humbert auch in Dubai messen. Vor ein paar Tagen war Routinier Monfils erfolgreich geblieben.

Apropos Wiederholung: Auch das Halbfinale von Doha zwischen Karen Khachanov und Alexei Popyrin findet eine Wiederauflage. Und wenn es nur nach großen Namen geht, verspricht das Treffen zwischen Andy Murray und Denis Shapovalov auch sehr gutes Tennis.