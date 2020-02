ATP Dubai - Finale: Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Finale des ATP-500er-Turniers in Dubai auf Stefanos Tsitsipas. Das Match startet ab 16 Uhr MEZ - live im TV auf Sky und im Stream auf Sky und TennisTV und im Liveticker bei uns.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.02.2020, 11:52 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Novak Djokovic ist auf dem besten Weg, seinen Jahrestart wieder mal zu vergolden. 17 Siege in Folge gelangen dem Djoker zum Jahresauftakt, eingeheimst beim ATP Cup, den Australian Open und in Dubai. Zur Erinnerung: 2011 hatte Djokovic einst 46 Matches in Folge gewonnen, bis ihn Roger Federer im Halbfinale der French Open endlich schlug.

Und in Dubai wäre es am Freitag beinahe zu Ende gewesen mit dem "Streak": Gael Monfils hatte Djokovic am Rande einer Niederlage - aber eben nur am Rande. Im Tiebreak des zweiten Satzes führte Monfils bereits mit 6:3, am Ende war es natürlich wieder Djokovic, der siegte.

"Es ist, wie am Rande einer Klippe zu stehen. Du kannst nicht zurück, also musst du drüberspringen und einen Weg finden, um zu überleben, denke ich. Für das Beste hoffen und dir zutrauen, dass du es schaffen kannst", erklärte Djokovic sein Geheimrezept, Matchbälle abzuwehren und noch zu gewinnen.

Er hat im Laufe seiner Karriere nun 15 Matches noch gedreht, in denen er Matchbälle abwehren musste - insgesamt 47 Stück. Alleine drei Matches mit insgesamt sechs Matchbällen gegen Roger Federer...

Djokovic vs Tsitsipas - 2:2 im H2H

Kann Stefanos Tsitsipas diesen Djokovic schlagen? Es ist die große Frage vorm Endspiel in Dubai. Tsitsipas kommt ebenfalls mit einer Siegesserie an, acht Stück sind es bei ihm mittlerweile nach seinem Sieg in Marseille am vergangenen Wochenende. In Dubai hielt er sich schadlos, nur gegen Jan-Lennard Struff musste er einen Satz abgeben. Was "Tsitsi" außerde Hoffnung geben sollte: Im direkten Vergleich mit Djokovic steht es 2:2. Zuletzt jedoch, beim Masters-Turnier in Paris im vergangenen Herbst, siegte Djokovic glatt in zwei Sätzen.

Wann kommt Djokovic vs Tsitsipas?

Das Dubai-Finale zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas ist nicht vor 16 Uhr MEZ angesetzt. Im Fernsehen überträgt Sky, via Livestream seid ihr über Sky und TennisTV dabei - und im Matchtracker bei uns!