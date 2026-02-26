ATP Dubai: Griekspoor komplettiert Halbfinal-Feld mit Sieg über Mensik

Tallon Griekspoor ist mit einem 6:3, 3:6 und 6:2-Sieg über Jakub Mensik in das Semifinale des ATP 500-Turniers in Dubai eingezogen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 19:56 Uhr

© Getty Images Tallon Griekspoor steht in Dubai im Halbfinale.

Der Niederländer begann stark und sicherte sich Satz eins mit 6:3. Mensik riss jedoch im zweiten Satz die Initiative an sich und stellte den Satzausgleich her.

Mit einem entfesselnden Returnspiel holte sich schließlich der Niederländer im dritten Satz beim Stand von 3:2 aus seiner Sicht das vorentscheidende Break. Nach einem sicheren Servicegame fixierte Griekspoor mit einem erneuten Break nach einer Spielzeit von einer Stunde und 42 Minuten den Halbfinaleinzug.

Dort trifft der Weltranglisten-25. auf Andrey Rublev, der klar gegen Arthur Rinderknech die Oberhand behalten hatte. Im Head-to-Head zwischen Rublev und Griekspoor führt der Russe mit 3:0.

Das zweite Halbfinale bestreiten der topgesetzte Felix Auger-Aliassime und der an Position drei geführte Daniil Medvedev. Während der Kanadier Jiri Lehecka mit 6:3 und 7:6 (2) bezwang, ließ "Meddy" Jenson Brooksby mit 6:2 und 6:1 keine Chance.

