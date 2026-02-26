ATP Dubai: Daniil Medvedev bleibt auf Titelkurs

Daniil Medvedev ist mit einem glatten Erfolg gegen Jenson Brooksby als erster Spieler beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai ins Halbfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 14:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Dubai schon im Halbfinale

Kurzer Check in der Vita von Daniil Medvedev: Ja, der Russe hat das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai schon einmal gewonnen, 2023 nämlich. Das heitßt nach dem Gesetz der Serie, dass Medvedev nicht ein zweites Mal zuschlagen kann. Was schade ist: Denn beim 6:2 und 6:1 gegen Jenson Brooksby spielte der US-Open-Champion von 2021 erneut groß auf.

Aber der geneigte Tennisfan weiß: All seine 22 Titel auf der Tour hat Daniil Medvedev an verschiedenen Orten geholt. Sollte er in Dubai erstmals zum Wiederholungstäter werden? Die Chancen stehen nicht schlecht. Auch wenn nun im Halbfinale wohl Félix Auger-Aliassime warten wird. Der Kanadier musste sich zunächst aber erst einmal gegen Jiri Lehecka behaupten.

In der unteren Tableau-Hälfte werden die Viertelfinal-Begegnungen im Anschluss ausgespielt: Da trifft Andrey Rublev auf Arthur Rinderknech. Und Jakub mensik bekommt es mit Tallon Griekspoor zu tun.

