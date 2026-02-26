ATP Acapulco: Alexander Zverev schlägt das Silbertablett aus

Alexander Zverev hat mit seinem Ausscheiden gegen Miomir Kecmanovic in Acapulco wohl eine große Chance auf einen vergleichsweise “einfachen” Turniersieg liegen lassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 09:21 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Acapulco

So ein erster Turniersieg in einer Tennissaison hat schon was. Abgesehen von ein paar Punkten für die Weltrangliste und auch einem angemessenen Preisgeld. Denn ein Championat bringt zusätzlich ja auch: Selbstvertrauen. Da ist es nun fast egal, ob man ein 250er wie in Delray Beach gewinnt (Sebastian Korda war vor wenigen Tagen so frei) oder das Event in Acapulco, das eine Kategorie höher angesiedelt ist.

Eben da war eigentlich alles aufgelegt für Alexander Zverev. Acapulco gehört bekanntlich zu seinen Lieblingsstopps auf der ATP-Tour, dazu fiel das Feld der Konkurrenten in diesem Jahr von beginn an eher übersichtlich aus. Und dann hatten sich mit Alex de Minaur und Casper Ruud die vermeintlich schwierigsten Gegner auch schon in Runde eins verabschiedet.

Zverev lässt seine Rückhand im Stich

Da kommt es dann schon überraschend, dass Zverev nach dem Achtelfinale ebenfalls die Koffer packen muss. Gegen Miomir Kecmanovic hatte die deutsche Nummer eins zwar schon mal verloren - in Cincinnati 2019. Damals hatte Zverev aber mit großen Aufschlagproblemen zu kämpfen, wenn die Erinnerung nicht trügt, legte er mehr als 20 Doppelfehler in den Schoß seines Gegners.

Nun war es die Rückhand, die Zverev gegen Kecmanovic im Stich ließ. 16 einfache Fehler mit seinem eigentlichen Paradeschlag, das kommt bei Alexander Zverev nun wirklich nicht häufig vor.

Einziger Turniersieg 2025 in München

Die Enttäuschung über das Aus in Acapulco wird derweil bei weitem nicht so groß sein wie über jenes gegen Carlos Alcaraz im Halbfinale bei den Australian Open. Danach hatte sich Zverev Zeit zur Regeneration gegeben - anders als im vergangenen Jahr, wo er sich nach Südamerika aufgemacht hatte, um in Buenos Aires und Rio des Janeiro anzutreten. Ohne Erfolg, wie man weiß.

Nun ist Zverev der Turniersieg in Acapulco fast auf dem Silbertablett serviert worden. Es wäre der 25. seiner Karriere gewesen. Dass dieser in den kommenden Monaten folgen wird, dafür bürgt die Klasse von Alexander Zverev. 2025 musste er bis zu den BMW Open in München warten, ehe er eine Siegertrophäe hochhalten konnte. Danach sollte allerdings keine weitere mehr folgen. Umso bedauerlicher, dass es in Acapulco mit durchaus lösbaren Aufgaben nicht geklappt hat.

