ATP Dubai: Auger-Aliassime folgt Medvedev ins Halbfinale

Félix Auger-Aliassime ist nach Daniil Medvedev als zweiter Sieler in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 16:18 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime hat in Dubai das Halbfinale erreicht

Das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai ist in diesem Jahr mit Superstars nicht reich gesegnet - ganz im Gegensatz zur Veranstaltung vergangene Woche in Doha, wo ja Carlos Alcaraz und Jannik Sinner aufgeschlagen haben. Umso wichtiger also, wenn die wenigen anwesenden Topspieler dann auch noch recht weit kommen.

Und ein Halbfinale zwischen Félix Auger-Aliassime und Daniil Medvedev kann sich nun ja wirklich sehen lassen.

Genau das steht den Tennisfans in Dubai morgen auch ins Haus. Denn nachdem sich Medvedev gegen Jensen Brooksby mit 6:2 und 6:1 klar durchsetzen konnte, wies Auger-Aliassime im Anschluss Jiri Lehecka mit 6:4 und 7:6 (4) in die Schranken. Die Bilanz zwischen den beiden könnte trügerisch sein: Denn da führt Daniil Medvedev mit 7:2-Siegen. Die letzten beiden Partien gingen aber an den Kanadier.

In der unteren Tableau-Hälfte müssen die Plätze in der Vorschlussrunde erst ausgespielt werden. Da trifft zunächst Andrey Rublev auf Arthut Rinderknech. Und den Abschluss bestreiten dann Jakub Mensik und Tallon Griekspoor.

