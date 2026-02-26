ATP Acapulco: So billig gab es selten 500 Punkte - wobei …

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco sind die meisten Topstars bereits vor dem Viertelfinale ausgeschieden. Das birgt Chancen für Spieler, die man ansonsten eher nicht so sehr auf dem Zettel hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 16:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Frances Tiafoe ist im Acapulco-Tableau noch vertreten

Am Ende der Spielzeit 2026 wird man sich womöglich fragen, warum der eine oder auch andere Spieler, den man eigentlich für zwar natürlich sehr gut, aber für soooo gut nun auch wieder nicht befunden hatte, in den Charts relativ weit vorne steht. Nun: Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Sieger des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco, der Ende dieser Woche gekürt wird.

Und um Tomas Martin Etcheverry, der in der vergangenen Woche in Rio de Janeiro auch ziemlich billige Punkte abgestaubt hat. In einem von vornherein schon viel schlechter besetzten Hauptfeld als jenem in Acapulco.

Aber nur der Vollständigkeit halber: Alex de Minaur (2) und Casper Ruud (3) sind bereits in Runde eins rausgeflogen. Alexander Zverev (1) und Alejandro Davidovich Fokina (4) folgten im Achtelfinale. Was automatisch Flavio Cobolli zum neuen, großen Favoriten macht. Aber Moment: Cobolli hat nach seinen starken Vorstellungen Ende der letzten Saison beim Davis Cup in Bologna 2026 noch nicht so richtig in Tritt gefunden. Und muss schon heute Nacht gegen Yibing Wu höllisch aufpassen. Denn der lang verletzte chinesische Hoffnungsträger kommt schön langsam wieder in Form.

Tiafoe sollte man nie überschätzen

Die nächsten Aspiranten qua Papierform sind Valentin Vacherot (6) und Frances Tiafoe (8). Vacherot sollte man nie unterschätzen, schließlich konnte er im vergangenen Herbst in Shanghai sogar ein 1000er-Event gewinnen. Tiafoe sollte man andererseits nicht überschätzen, so richtig rund läuft es beim US-Amerikaner auch nicht.

Geht es nach dem bisherigen Muster weiter, dann könnte in Acapulco aber auch die große Stunde von Brandon Nakashima (spielt im Viertelfinale gegen Vacherot) schlagen. Oder noch besser: jene von Mattia Bellucci, der auf Frances Tiafoe trifft. Alles ist möglich in Acapulco. Und selten gab es 500 Punkte so billig zu gewinnen. Plus einen Siegerscheck von 461.835.- US Dollar.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco

