ATP Dubai: Griekspoor verhindert rein russiches Finale

Tallon Griekspoor ist mit einem 7:5 und 7:6 (6) gegen Andrey Rublev ins Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen. Dort geht es gegen Daniil Medvedev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 18:30 Uhr

© Getty Images Tallon Griekspoor fordert morgen Daniil Medvedev

Vor einem Jahr hat Tallon Griekspoor Daniil Medvedev in Dubai besiegen können, im morgigen Finale der 2026er-Ausgabe des traditionsreichen ATP-Tour-500-Events treffen die beiden nun erneut aufeinander. Zunächst hatte sich Medvedev mit einer grandiosen Leistung und einem 6:4 und 6:2 gegen Félix Auger-Aliassime seinen Platz im Endspiel gesichert. Dann legte Griekspoor mit einem 7:5 und 7:6 (5) gegen Andrey Rublev nach.

Für Medvedev steht der 23. Titel seiner Karriere auf dem Spiel. Es wäre allerdings das erste Mal, dass der Russe an einem Ort gewinnt, an dem er schon einmal erfolgreich war. 2023 konnte Medvedev nämlich in Dubai den Siegerpokal hichstemmen.

Tallon Griekspoor dagegen hat erst drei Championships in seiner Blanz vermerkt: 2023 gewann er in Pune und das Heimturnier in ´s-Hertogenbosch. Im vergangenen Jahr schlug er dann auf Mallorca erneut auf Rasen zu.

Im Doppel werden sich die Paare Marcelo Arevalo und Mate Pavic sowie Harri Heliovaara und Henry Patten den Titel untereinander ausmachen.

