Erst Rio, jetzt Acapulco - Marcelo Melo wird doch nicht …?

Es läuft ganz gut für Marcelo Melo dieser Tage. Denn die brasilianische Doppel-Legende könnte innerhalb von zwei Wochen ebenso viele Titel abstauben. Und das bei 500er-Turnieren!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 15:24 Uhr

© Getty Images Marcelo Melo - immer noch aktive und erfolgreiche Doppel-Legende

Das Bild am Netz nach dem 6:3, 3:6 und 10:4 von Marcelo Melo und Alexander Zverev gegen Nuno Borges und Miguel Angel Reyes im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco war eines für die Ewigkeit: Denn der Größenunterschied diese beiden Paare könnte ein Allzeit-Rekord gewesen sein.

Nun ist Marcelo Melo aber auch in jeder anderen Hinsicht eine Größe. Sagenhafte 41 Titel hat der 42-jährige Brasilianer mittlerweile im Doppel angehäuft, der letzte kam vergangene Woche an der Seite seines jungen Landsmannes Joao Fonseca beim Heimturnier in Rio des Janeiro. Und nun stehen die Chancen auf einen Doppelschlag und damit 1.000 Punkte innerhalb von 14 Tagen wirklich nicht schlecht: Denn im Halbfinale von Acapulco warten mit Rafael Jodar und Rodrigo Pacheco zwei Spieler, die zusammen genommen wohl niemals auf die Meriten von Melo kommen werden.

Zverev hat in Acapulco schon den Doppel-Titel geholt

Und da ist dann ja auch noch Alexander Zverev, der nach seinem überraschenden Aus im Einzel gegen Miomir Kecmanovic offenbar doch noch Lust auf ein paar Tage Acapulco entwickeln konnte.

Apropos: Zverev hat in seiner Karriere insgesamt zwei Titel im Paarlauf gewonnen, beide an der Seite von Bruder Mischa. 2017 in Montpellier und 2019, man ahnt es fast, in Acapulco. Marcelo Melo hat in Mexiko schon zweimal obsiegt: 2015 gemeinsam mit Ivan Doig, fünf Jahre später an der Seite von Lukasz Kubot.

Die größte Gefahr könnte Melo/Zverev wohl von einem Duo mit österreichischer Beteiligung drohen: Denn Alexander Erler und Robert Galloway gehen in ihr Halbfinale gegen Bart Stevens und Vasil Kirkov wohl als Favoriten.

