Finale! Bricht Daniil Medvedev in Dubai den Bann?

Daniil Medvedev ist in das Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen. Und könnte dort morgen erstmals in seiner Karriere ein Event zum zweiten Mal gewinnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 15:46 Uhr

Tallon Griekspoor oder Kumpel Andrey Rublev - einer dieser beiden Männer wird morgen noch zwischen Daniil Medvedev und dem Ende einer unglaublichen Serie stehen. Denn Medvedev hat seine bisherigen 22 Titel bei unterschiedlichen Turnieren gewonnen, ja, sogar in unterschiedlichen Städten. Nach dem 6:4 und 6:3 gegen Félix Auger-Aliassime könnte Dubai aber jener Ort werden, in dessen Siegerliste sich der Russe zweimal einträgt. Denn hier hat Medvedev bereits 2023 triumphiert.

Die Voraussetzungen für das heutige Halbfinale waren ja grundsätzlich schon einmal gut für Daniil Medvedev: Von den bisherigen neun Partien gegen Auger-Aliassime hatte er sieben gewonnen, die beiden jüngsten waren allerdings an den Kanadier gegangen.

Medvedev verwertet zweiten Matchball

Im ersten Satz ging es mit dem Aufschlag bis zum 5:4 für Medvedev, dann gelang ihm das entscheidende Break. Im zweiten Durchgang war er dann noch ein bisschen früher dran - da holte er sich den Aufschlag von Auger-Aliassime zum 3:1. Nach 82 Minuten hatte Medvedev als Rückschläger seine ersten beiden Matchbälle, „FAA“ parierte den ersten mit einer offensiven Vorhand. Den zweiten aber baute Medvedev mit einem fantastischen Rückhand-Return im Feld seines Gegners ein.

Sollte es morgen im Titelmatch tatsächlich gegen Andrey Rublev gehen, dann kann Daniil Medvedev wie heute auf eine 7:2-Bilanz zu seinen Gunsten bauen. Allerdings haben die beiden seit den ATP Finals 2023 kein Match mehr gegeneinander bestritten.

Griekspoor gewinnt einziges Duell

Bei Tallon Griekspoor ist die Sache ein bisschen anders gelagert: Der Niederländer hat das bislang einzige Match der beiden für sich entscheiden können. Und zwar im vergangenen Jahr ausgerechnet in Dubai.

Einmal hat Daniil Medvedev in dieser Saison ja schon als Champion angeschrieben. Der Titelgewinn in Brisbane war aber selbstredend eine Premiere. Danach merkte er ja auch an, dass die ATP doch bitte weitere Austragungsorte in den Kalender nehmen sollte. Morgen aber könnte der Bann gebrochen werden.

