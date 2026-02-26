Valentin Vacherot: Monegasse klettert erstmals in Top 25

Vor knapp einem halben Jahr war Valentin Vacherot wohl nur absoluten Tennis-Insidern ein Begriff. Nun ist der 27-jährige Monegasse endgültig in der (erweiterten) Weltspitze angekommen.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 19:38 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot hat keine Lust, als One-Hit-Wonder in die Tennisgeschichte einzugehen.

Vacherot war im Vorjahr als Weltranglisten-202. in die Qualifikation für das ATP Masters 1000-Turnier in Shanghai gegangen und hatte mit seinem späteren Turniersieg für eine der größten Tennis-Sensationen der jüngeren Vergangenheit gesorgt.

Mittlerweile ist der 27-Jährige drauf und dran, sich in der erweiterten Weltspitze zu etablieren und zu beweisen, dass er mehr als ein "One-Hit-Wonder" ist. Derzeit ist Vacherot beim ATP 500-Turnier in Acapulco am Start, wo er nach einem klaren 6:3, 6:3-Erfolg über Gael Monfils im Viertelfinale steht. Mit diesem Erfolg stellte der 27-Jährige sicher, dass er nächste Woche zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top 25 der Weltrangliste aufscheinen wird.

Nach dem Match zeigte sich Vacherot dementsprechend zufrieden: "Es war ein großartiges Match von mir, besser als in der ersten Runde. Es war mein erstes Mal auf dem Center Court, was immer etwas Besonderes ist, aber ich hatte die Möglichkeit, hier ein paar Mal zu trainieren. Ich habe mich vom Beginn des Matches an sehr wohl gefühlt, mein Spiel war flüssig und ich habe mich sehr schnell bewegt. Im Moment fühle ich mich beim Ballkontakt sehr wohl und bin körperlich in Topform.“

Nächster Gegner ist im Viertelfinale Brandon Nakashima. Bei einem Turniersieg in Mexiko könnte Vacherot unter Umständen sogar auf Platz 21 im Ranking klettern. Da hätte allerdings auch noch der derzeitige Weltranglisten-21. Luciano Darderi, der die Woche in Santiago im Einsatz ist, ein Wörtchen mitzureden.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco