ATP Santiago: Schließt sich für Cerundolo der „goldene“ Kreis?

Francisco Cerundolo könnte das erste und das letzte Turnier des sogenannten „Golden Swings“ durch Südamerika für sich entscheiden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 09:13 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo geigt auf südamerikanischem Sand auf

Als Francisco Cerundolo vor ein paar Tagen erstmals den Titel bei seinem Heimturnier in Buenos Aires holen konnte, sprach der Argentinier vom „besten Tag meiner Karriere“. Klar: 2025 hatte Cerundolo auch schon das Endspiel erreicht, musste sich dann aber Joao Fonseca geschlagen geben. Da tat das 6:4 und 6:2 gegen Luciano Darderi gut.

In dieser Woche nun könnte Cerundolo in Santiago den „Golden Swing“, also die südamerikanische Sandplatz-Tournee, mit dem zweiten Championat einrahmen. Der mittlerweile 27-Jährige tritt in Santiago an, natürlich an Position eins gesetzt. Der Auftakt geriet mit dem 6:2 und 6:2 gegen Elmer Möller schon mal erwartungsgemäß erfolgreich, jetzt geht es gegen Emilio Nava.

Hanfmann heute im Viertelfinale Favorit

Eben der hat in Santiago beinahe Historisches geleistet: Denn Nava ist der erste US-Amerikaner, der bei diesem Event jemals das Viertelfinale erreicht hat.

Sollte sich das Turnier nach Papierform entwickeln, dann würde sich tatsächlich ein Kreis schließen: Denn an Position zwei ist erneut Luciano Darderi gesetzt. Und der Italiener würde in einem eventuellen Finale gegen Cerundolo natürlich auf Revanche sinnen.

Nicht vergessen darf man aber auch Yannick Hanfmann: Der Karlsruher hat bislang zwei starke Auftritte gezeigt. Und ist auch heute im Viertelfinale gegen Vilnius Gaubas klarer Favorit.

Hier das Einzel-Tableau in Santiago

