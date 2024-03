ATP Dubai: Jetzt hat sich Daniil Medvedev auch Gilles Simon vorgestellt

Es hat nicht lange gedauert, bis Gilles Simon den Unmut von Daniil Medvedev zu spüren bekommen hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2024, 07:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev am Freitag in Dubai

Normalerweise bekommt Gilles Cervara den Unmut von Daniil Medvedev ab, wenn es für den Russen nicht so richtig läuft. Das hat schon dazu geführt, dass Coach Cervara grußlos die Betreuerbox verlassen hat, weil Medvedevs Tiraden dann doch um eine Nuance zu krass waren. Aber gut: Medvedev und Cervara, dieses Pärchen ist schon ewig lange gemeinsam auf der Tour unterwegs, da kann es ab und zu auch schon mal krachen.

Dass aber Gilles Simon so früh schon mit der kurzen Zündschnur seines Neo-Schützlings Bekanntschaft machen würde, das hat am Freitag in Dubai dann doch überrascht. Und es war ein Landsmann von Simon, der Daniil Medvedev mit Fortdauer des Halbfinales immer mehr nervte. Mit seinem offensivem Spiel und mit viel Selbstvertrauen, das sich Humbert mit seinem Sieg gegen Hubert Hurkacz nach Abwehr von drei Matchbällen geholt hat.

Medvedev seit Rom ohne Titel

Daniil Medvedev durfte nur kurz auf eine Wende hoffen, Anfang des zweiten Satzes glich er ein Break umgehend aus. Humbert ließ sich dadurch nicht irritieren, spielte seinen Stiefel souverän herunter. Und darf sich heute mit Alexander Bublik im Endspiel messen.

Auf der anderen Seite geht die Durststrecke von Daniil Medvedev weiter. Seit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Rom hat er keinen Titel mehr geholt. Fast erwartbar nicht in Dubai, schließlich kann Medvedev am selben Ort nur einmal triumphieren. Das wiederum ist die gute Nachricht: Das nächste große Event findet in Indian Wells statt. Das Championat dort fehlt Daniil Medvedev noch.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai