ATP Dubai: Lehecka beendet Siegesserie von Khachanov

Jiri Lehecka hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai die Siegesserie von Doha-Champion Karen Khachanov beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 16:27 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka steht in Dubai im Viertelfinale

Auch Karen Khachanov kann noch verlieren. Vergangene Woche hat der Russe in Doha seinen sechsten Karriere-Titel geholt, gegen Jriri Lehecka stand Khachanov auch in Dubai schon fast im Viertelfinale. Aber Lehecka hatte andere Ideen. Der Tscheche gewann mit 6:7 (6), 7:6 (5) und 6:4 und beendete damit die Serie von Khachanov. Lehecka lag im zweiten Satz schon mit einem Break vorne, wehrte danach vor dem Tiebreak fünf Matchbälle von Khachanov ab - und kam nach einem schnellen 0:3 im Tiebreak auch noch einmal zurück.

In der Entscheidung gelang Khachanov dann gleich im ersten Spiel ein Break. Weitere Chancen wusste die Nummer vier von Dubai nicht zu nutzen. Und also legte Lehecka nach, schaffte den Ausgleich zu 4:4 und nahm Khachanov im allerletzten Spiel noch einmal dessen Aufschlag ab.

Viertelfinalgegner wird Alexander Bublik sein, der sich gegen Tallon Griekspoor in zwei Tiebreaks den Sieg holte. Bublik und Lehecka haben noch nie gegeneinander gespielt.

Vorjahresfinalist Andrey Rublev hat ebenfalls die Runde der letzten acht erreicht. Rublev besiegte den französischen Qualifikanten Arthur Cazaux mit 6:4 und 6:4. Chancenlos war dagegen Andy Murray. Der Routinier musste sich Ugo Humbert mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Danach erklärte Murray, dass er wahrscheinlich nach dem Sommer nicht mehr auf der ATP-Tour aktiv sein werde. Ob das noch einen Start bei den US Open beinhaltet, ließ Murray offen. Fest steht lediglich: An den Olympischen Spiele in Paris möchte der zweimalige Goldmedaillengewinner (2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro) noch einmal teilnehmen.

