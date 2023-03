Auch Andrey Rublev ist im Jahr 2023 noch auf der Suche nach Beständigkeit. Der Russe konnte zwar bei den Australian Open das Viertelfinale erreichen, schied aber auch schon dreimal bereits in der ersten Runde aus. Letzte Woche in Doha gelang ihm auch nur ein einziger Sieg. Auch in Dubai wäre fast in der zweiten Runde Schluss gewesen, doch gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina setzte Rublev sich nach Satzrückstand mit zwei gewonnenen Tiebreaks noch durch. Im Viertelfinale liess der 25-Jährige dann nichts anbrennen und bezwang Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden in zwei Sätzen.