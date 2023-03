Erstmals seit seinem Comeback nach der Verletzung bei den letztjährigen French Open hat Zverev zwei Matches in Folge gewonnen und damit ein Viertelfinale erreicht. Die Formkurve also steigt allmählich an. Doch wie beschwerlich der Weg zurück zu alter Klasse nach einer längeren Pause sein kann, zeigt das Beispiel Dominic Thiem. Seit einem Jahr spielt der Niederösterreicher wieder regelmässig, hat dabei zwar immerhin drei Halbfinals erreicht, ist von einer stabilen Form und der einstigen Weltklasse aber nach wie vor weit entfernt und quält sich aktuell über die Sandplätze in Südamerika, ohne wirklich in Fahrt zu kommen.