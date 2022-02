ATP Dubai: Novak Djokovic lässt Karen Khachanov nur kurz hoffen

Novak Djokovic steht bei seinem Comeback-Turnier im Viertelfinale. Der Weltranglistenerste schlug Karen Khachanov im Achtelfinale von Dubai mit 6:3 und 7:6 (2).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 17:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic schlug Karen Khachanov in zwei Sätzen

Nach dem ungefährdeten Auftakterfolg über Lorenzo Musetti hatte Novak Djokovic auch im Achtelfinale des ATP-500-Turniers von Dubai keine nennenswerten Probleme: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger schlug Karen Khachanov in der Runde der letzten 16 trotz eines zwischenzeitlichen Mini-Comebacks des Russen letztlich ungefährdet mit 6:3 und 7:6 (2).

Djokovic gelang im ersten Satz ein schnelles Break zum 3:1, das er anschließend sicher zum Satzgewinn transportierte. Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern zunächst im zweiten Durchgang: Der Serbe nahm Khachanov den Aufschlag zum 2:1 ab, musste beim Stand von 4:3 aber sein erstes Break im Turnierverlauf hinnehmen. Der Satz ging in einen Tiebreak, in dem Djokovic nach einer Stunde und 38 Minuten Spielzeit seinen ersten Matchball zum 6:3 und 7:6 (2)-Erfolg verwandelte.

Im Viertelfinale bekommt es Djokovic am Freitag mit Jiri Vesely zu tun. Der Tscheche besiegte Doha-Sieger Roberto Bautista Agut überraschend glatt mit 6:2 und 6:4. Interessant: Das bislang einzige Duell der beiden entschied Vesely beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo vor sechs Jahren in drei Sätzen für sich.

In Dubai löste mit Andrey Rublev unterdessen auch die Nummer zwei des Turniers ihr Viertelfinalticket. Der Russe schlug Soonwoo Kwon mit 4:6, 6:0 und 6:3. Im ersten Match auf dem Centre Court hatte sich zuvor bereits Jannik Sinner gegen Andy Murray behauptet.

Das Einzel-Tableau in Dubai