ATP Dubai: Philipp Kohlschreiber vor Duell mit Novak Djokovic - "Das sind die Momente, auf die man hinarbeitet"

Auf Philipp Kohlschreiber wartet in der zweiten Runde des ATP-500-Turniers in Dubai die wohl größtmögliche aller Herausforderungen: Der Augsburger trifft auf den in diesem Jahr noch ungeschlagenen Novak Djokovic.

von Jörg Allmeroth aus Dubai

zuletzt bearbeitet: 24.02.2020, 17:45 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber wackelte und wankte, aber er fiel nicht. Und nach seinem etwas mühsamen 4:6, 6:4, 6:0-Auftaktsieg gegen den Ägypter Mohamed Safwat beim ATP 500-Spektakel in Dubai hat der 36-jährige Veteran nun eine höchst vertraute und prickelnde Zweitrunden-Verabredung – mit keinem anderen als dem einsamen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. „Das sind natürlich immer die Momente, auf die man hinarbeitet im Training. Die Matches, die den besonderen Kick haben“, sagte Kohlschreiber in Dubai gegenüber „tennisnet.com“.

Djokovic hatte am Montagabend auf dem Centre Court erwartungsgemäß seine erste Aufgabe gegen den Tunesier Malik Jaziri souverän gelöst und beim 6:2, 6:1-Erfolg in genau einer Stunde seine weiße Weste in dieser Saison behalten – es war der 14. Sieg im 14. Match des Jahres 2020, einschließlich der Erfolge beim ATP Cup und bei den Australian Open. „Es sieht so aus, als ob ich vor der Saison gut trainiert hätte“, sagte der 32-jährige Belgrader nach dem Sieg gegen Jaziri augenzwinkernd, „ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist ganz einfach: Du musst jedes Spiel mit dem nötigen Ernst angehen und stets seriös arbeiten.“

"Es braucht einen Sahnetag"

Zwischen Kohlschreiber und Djokovic gibt es keine Geheimnisse auf dem Platz. Am Mittwoch werden sich der bayrische Routinier und der Weltranglisten-Erste bereits zum 14. Mal gegenüberstehen, allein in der vergangenen Saison trafen sich die beiden vier Mal. Den ersten Vergleich entschied Kohlschreiber damals sensationell für sich, beim „fünften Slam“ in Indian Wells, in der kalifornischen Wüste. „Alle im Tenniscircuit wissen, wozu Philipp fähig ist. Auf einer großen Bühne gegen einen großen Gegner spielt er oft herausragend gut“, sagte Djokovic, „das wird ein harter, harter Fight.“

Kohlschreiber ist gegenwärtig zwar nur auf Platz 80 in der Weltrangliste positioniert, aber Zahlen können in diesem Geschäft auch Schall und Rauch sein, der 36-jährige Davis Cup-Spieler hat es schon oft gegen nominell höher eingestufte Konkurrenz bewiesen. Den dritten Sieg gegen Djokovic rechne er sich durchaus aus, so Kohlschreiber, „es muss eben einfach alles zusammenpassen. Es braucht einen Sahnetag.“ So wie vor fast elf Jahren, als er Djokovic bei den French Open in drei Sätzen glatt mit 6:4, 6:4 und 6:4 schlug.

