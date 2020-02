ATP Dubai: Rublev und Tsitsipas auf Kollisionskurs

Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas stehen im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai. Bei einem weiteren Sieg könnten die beiden in der Vorschlussrunde aufeinander treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2020, 15:18 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht in Dubai schon im Viertelfinale

Tsitsipas hatte es am Mittwoch in Dubai wie schon vergangene Woche im Halbfinale von Marseille mit Alexander Bublik zu tun. Der Kasache gehört zu den unberechenbareren Spielern auf der ATP-Tour, hatte zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers Hubert Hurkacz überzeugend in zwei Sätzen besiegt. Gegen Tsitsipas hielt Bublik im ersten Durchgang bis zu Tiebreak gut mit, konnte beim Stand von 5:6 sogar zwei Satzbälle abwehren. In der Kurzentscheidung setzte sich dann allerdings der Vorjahresfinalist aus Athen glatt durch.

Im zweiten Durchgang behielt Tsitsipas mit 6:4 die Oberhand, buchte damit seinen Platz im Viertelfinale, in dem er entweder auf Jan-Lennard Struff oder Nikoloz Basilashvili trifft. Andrey Rublev, der zu Beginn des Jahres die Turniere in Doha und Auckland für sich entscheiden konnte, hatte seinerseits im ersten Viertelfinale des Tages Filip Krajinovic mit 7:6 (3) und 6:0 besiegt. Kein Vergleich zu jenem Drama, das sein kommender Gegner Daniel Evans zu überstehen hatte: Der Brite wehrte gegen Pierre-Hugues Herbert drei Matchbälle ab, zwei davon bei Aufschlag des Franzosen, und setzte sich im Tiebreak des dritten Satzes mit 9:7 durch.

Die Bilanz der beiden gegeneinander ist ausgeglichen: Bei den NextGen Finals in Mailand 2018 hatte sich Stefanos Tsitsipas durchgesetzt, ein dreiviertel Jahr später revanchierte sich Rublev in Runde eins.

