ATP Dubai: Topgesetzter Medvedev unterliegt Griekspoor

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai gelang Tallon Griekspoor die Überraschung! Der Niederländer schlug im Viertelfinale Topgesetzten Daniil Medvedev mit 2:6, 7:6 (7) und 7:5 und verbuchte somit den größten Sieg seiner Karriere.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.02.2025, 21:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev musste sich gegen Tallon Griekspoor in drei Sätzen geschlagen geben

Dabei sah das Match zwischen Medvedev und Griekspoor zunächst wie ein Durchläufer zugunsten des Russen aus. Den ersten Satz gewann der Topgesetzte problemlos mit 6:2, fünf Asse inklusive.

Medvedev kassiert Strafe wegen unsportlichem Verhalten

Im zweiten Durchgang verbesserte sich sogar der erste Aufschlag Medvedevs, nur an der Chancenverwertung haperte es. Neun Breakmöglichkeiten und nur ein Break – das war zu wenig gegen Griekspoor. Der ungesetzte hatte nämlich noch einiges vor, wehrte 4 Matchbälle beim 4:5 ab und zwang den Weltranglistensechsten in den Tiebreak. Den Frust darüber bekam der Schiedsrichter ab. Resultierend bekam Medvedev eine Strafe wegen unsportlichen Verhalten. Medvedev, der sichtlich unzufrieden immer wieder in Richtung Box gestekulierte, schnappte sich nach dem Schock aber zügig die 4:1-Führung, die durch hervorragende Longline-Winner des Niederländers zunichte gemacht wurde. Mit seinem dritten Satzball beendete der ungesetzte Griekspoor den Tiebreak 9:7.

Im entscheidenden Satz wurden die Ballwechsel etwas länger und das Niveau höher. Beide Spieler ließen sich beim Aufschlag nur wenig Zeit, und auch im Ballwechsel versuchten beide, zügig die Oberhand zu gewinnen und den Punkt zu beenden. Beim Stand von 6:5 für den Niederländer hatte es noch keine Breakchance im entscheidenden Satz gegeben – bis dahin. Mit dem vierten Matchball beendete Griekspoor die über 2:30 Stunden andauernde Partie. Am Ende verweigerte Medvedev dem Schiedsrichter Adel Nour den Handschlag.

Damit ist nur noch Stefanos Tsitsipas als gesetzter Spieler im Hauptfeld des 500er-Turniers vertreten, der sich im Anschluss gegen Matteo Berrettini beweisen muss. Der Gewinner der Partie darf morgen gegen den Medvedev-Bezwinger aufschlagen.

Hier das Einzel-Tableau der Herren