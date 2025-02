ATP Dubai: Tsitsipas über Drei-Satz-Thriller im Halbfinale

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai steht Stefanos Tsitsipas im Halbfinale. Der Grieche besiegte Matteo Berrettini mit 7:6 (5), 1:6 und 6:4.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.02.2025, 21:27 Uhr

© Getty Images Zum ersten Mal seit Juli 2024: Tsitsipas im Halbfinale eines ATP-Tour-Turniers

Mit 3:1-Siegen ging der zweitgesetzte Grieche in die Partie hinein, die letzte Begegnung 2024 konnte allerdings Berrettini in zwei Sätzen für sich entscheiden. Die Vorfreude auf eine Neuauflage war dementsprechend hoch und die Fans wurden nicht enttäuscht.

So wie vor einem Jahr in Gstaad ging der erste Satz über den Tiebreak. Hochkonzentriert und mithilfe präziser Punkte ließen beide Spieler nur zwei Breakchancen zu, die ungenutzt blieben. In der Satzverlängerung hatte Tsitsipas immer die Nase vorn und ließ den Italiener nie die Führung ergreifen. Der aktuell 11. Der Welt erspielte sich das 6:3 und verwandelte durch einen Vorhand-Fehler des 11-fachen Titelträgers den dritten Satzball.

Tsitsipas erreicht erstes Halbfinale seit Juli 2024

Berrettini antwortete mit einem zügig gewonnenen Aufschlagspiel, ließ aber im Servicegame seines Kontrahenten doch seine Emotionen freien Lauf. Ein ungewöhnlicher Ausbruch des 28-Jährigen, der ebenso schnell vorbei ging, wie er gekommen war. So knapp der erste Satz war, so wenig Probleme hatte der Italiener im zweiten Durchgang. Mit 6:1 schickte Berrettini seinen griechischen Kontrahenten in die entscheidende Runde.

In dieser verlief es dann, ähnlich wie im ersten Satz, mit Ausnahme eines Breaks. Beim 5:4 für den 26-jährigen Gesetzten, gelang Tsistipas das Break und gleichzeitig holte er sich damit den Matchgewinn. Es ist das erste Halbfinale des 11. Der Welt seit Juli 2024. Im morgigen Halbfinale trifft der Grieche auf Medvedev-Bezwinger Griekspoor.

