ATP Dubai: Vorsichtsmaßnahme! Andy Murray sagt kurzfristig ab

Andy Murray wird doch nicht wie geplant beim ATP-500-Event von Dubai an den Start gehen. Der Schotte sagte nach dem Finaleinzug in Doha am Montagmorgen (MEZ) ab.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 10:01 Uhr

Andy Murray wird nicht in Dubai starten

Andy Murray ist 2023 bislang in beeindruckender Verfassung - insbesondere dann, wenn es in den Matches eng zugeht, ist der Schotte derzeit so gut wie kaum jemand seiner Zunft. Bestes Beispiel: das ATP-250-Event von Doha, wo Murray mit teils surrealen Comebacks den Finaleinzug fixierte, um sich dort schließlich aber einem überragenden Daniil Medvedev geschlagen geben zu müssen.

Nun musste der mit einer metallenen Hüfte ausgestattete Murray den Anstrengungen von Doha augenscheinlich Tribut zollen: Der ehemalige Weltranglistenerste ließ verlauten, doch nicht beim ATP-500-Event von Dubai, das am heutigen Montag seinen Start findet, antreten zu können. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, um für die kommenden Aufgaben gut gerüstet zu sein.

Diese bleiben nämlich von den Strapazen unbeeinflusst: Murray hat das Sunshine Double in Indian Wells und Miami im Blick.