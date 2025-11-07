ATP Athen: Musetti steht im Endspiel - und wahrt Chance auf ATP Finals

Lorenzo Musetti hat das Endspiel beim ATP 250er-Turnier in Athen erreicht. Gegen Sebastian Korda siegte der Italiener 6:0, 5:7, 7:5 und spielt am Samstag gegen Novak Djokovic um den Titel und die sichere Teilnahme bei den ATP Finals.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 20:38 Uhr

© Getty Images Für Lorenzo Musetti zählt der Titel von Athen in dieser Woche ganz besonders.

Lorenzo Musetti ließ Sebastian Korda im ersten Satz keine Chance und tütete die Satzführung bereits nach 21 Minuten ein. Der 52. des aktuellen ATP-Rankings blieb davon unbeeindruckt und belohnte sein Durchhaltevermögen beim Stand von 6:5 mit einem Break und dem verdienten Satzausgleich, da Musetti erstmals im Verlauf der Partie deutliche Schwächen zeigte.

Auch der dritte Durchgang blieb ein Match auf Augenhöhe, dessen Ausgang erst zum Ende des Satzes einen Sieger finden sollte. Lorenzo Musetti gelang das Break beim Stand von 5:5, nachdem Sebastian Korda zuvor einen Matchball nicht nutzen konnte. Kurz darauf brach Musetti den letzten Widerstand seines Gegners. Nach abgewehrtem Breakball verwandelte der 23-Jährige den ersten eigenen Matchball nach 2:22 Stunden Spielzeit zum Sieg.

Musetti spielt gegen Djokovic um Titel und Turin

Damit fordert Lorenzo Musetti am Samstag im Endspiel von Athen den Wahlathener Novak Djokovic, der nach einem Zweisatzerfolg gegen Yannick Hanfmann vor dem Gewinn seines 101. Titels auf der ATP Tour steht. Für Musetti geht es neben der Trophäe noch um ein bisschen mehr. Nur mit einem Sieg ist der Weltranglistenneunte sicher für die ATP Finals qualifiziert.

Bei einer Niederlage wäre Felix Auger-Aliassime der letzte qualifizierte Teilnehmer beim finalen Stelldichein der Topspieler in Turin. Lorenzo Musetti müsste dann auf eine kurzfristige Absage hoffen. Endspielgegner Novak Djokovic gilt dafür als ein möglicher Kandidat.

Hier das Einzel-Tableau in Athen