ATP Athen: Djokovic nach Sieg gegen Hanfmann um Titel Nummer 101

Novak Djokovic ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Yannick Hanfmann in das Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Athen eingezogen. Dort geht es morgen entweder gegen Lorenzo Musetti oder Sebastian Korda.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 17:31 Uhr

Dann werden es vielleicht zwei 250er-Turniere werden, die Novak Djokovic in dieser Saison gewinnen konnte. Der erste Coup gelang ja vor den French Open in Genf, jetzt schickt sich Djokovic an, in Athen erneut den Siegerpokal hochzustemmen. Bei jenem Event also, bei dem sein Bruder Djorje als Turnierdirektor agiert.

Das Halbfinale gegen Yannick Hanfmann verlief zuächst nach Plan, Djokovic gewann den ersten Durchgang mit 6:3. Danach startete der deutsche Davis-Cup-Spieler allerdings durch, ging im zweiten Akt schnell mit einem Break in Führung. Djokovic ließ sich allerdings nicht lange bitten, nahm Hanfmann dessen Aufschlag zum 2:3 ab.

Musetti braucht Turniersieg in Athen

Mit dem nächsten Break zum 4:3 stellte der 24-malige Grand-Slam-Gewinner die Weichen den endültig auf Sieg und damit Einzug ins Endspiel. Nach 79 Minuten Spielzeit war das 6:3 und 6:4 aus Sicht von Djokovic perfekt.

Im zweiten Halbfinale treffen sich nun im Anschluss Lorenzo Musetti und Sebastian Korda. Der Druck lastet dabei gänzlich auf dem Italiener. Denn Musetti muss das Turnier in Athen gewinnen, um sicher bei den ATP Finals in Turin aufschlagen zu dürfen. Es sei denn, Novak Djokovic entscheidet sich wie schon im letzten Jahr dagegen, beim großen Saisonabschluss dabei zu sein. Davon würde auch Félix Auger-Aliassime profitieren.

