ATP Metz: Norrie spielt um ersten Titel seit über zwei Jahren

Cameron Norrie setzte sich im Halbfinale des ATP 250er-Turniers in Metz gegen Lorenzo Sonego durch und darf nach über zwei Jahren mal wieder auf einen ATP-Titel hoffen. Endspielgegner ist Learner Tien.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 20:21 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Titelgewinn in Metz machen.

Cameron Norrie steht im Endspiel des ATP-Turniers in Metz. Der Brite setzte sich in drei Sätzen gegen Lorenzo Sonego durch und drehte nach über zwei Stunden einen Satzrückstand zum 4:6, 6:2, 6:4. Für Norrie besteht damit die Chance auf den sechsten Titel auf der ATP Tour und einen weiteren Sprungnach vorne in der Weltspitze.

Zuletzt triumphierte der Brite im Februar 2023 auf höchsten Tourlevel. In Rio bezwang der 30-Jährige Carlos Alcaraz in einem engen Schlagabtausch. Der ehemalige Top-Ten-Spieler sucht seit längerer zeit nach seiner Topform und fiel zwischenzeitlich bis auf Rang 91 zurück. Aktuell steht Cameron Norrie auf Rang 27 in der Weltrangliste.

Tien siegt gegen Bublik-Bezwinger

Gegner ist im Endspiel der US-Amerikaner Learner Tien, der sich gegen den ukrainischen Überraschungsfinalisten Vitaly Sachko deutlich 6:1, 6:4 durchsetzen konnte und am Samstag um seinen ersten Titel auf der ATP Tour spielen wird. Erst vor wenigen Wochen unterlag der 19-Jährige in seinem ersten ATP-Finale beim 500er-Event in Peking gegen Jannik Sinner. Zum Saisonabschluss besteht nun bereits die zweite Chance für den US-Shootingstar auf den ersten großen Triumph.

Hier das Einzel-Tableau in Metz