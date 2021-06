ATP Eastbourne: Favoritensiege - Lorenzo Sonego und Alex de Minaur spielen um Titel

Beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne setzten sich sowohl Alex de Minaur als auch Lorenzo Sonego teils spektakulär gegen Lucky Loser durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 19:48 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego könnte in Eastbourne seinen zweiten Titel auf Rasen holen

Im Halbfinale des Rasenturniers im britischen Eastbourne ist für zwei überraschend stark auftretende Lucky Loser nun doch das Aus gekommen: Nachdem sich die Nummer drei des Events, Lorenzo Sonego, gegen den Australier Max Purcell 6:1, 3:6, 6:1 durchsetzen konnte, siegte Alex de Minaur mit 6:3, 7:6 (2) gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon.

Während Sonego bei den 2019 noch auf Gras ausgetragenen Antalya Open bereits einen Turniersieg auf grünem Untergrund erringen konnte, wäre es für den an zwei gereihten Mann aus „Down under“ der erste volle Erfolg auf Rasen. De Minaur konnte bisher alle seine vier Titel nur auf Hartplatz erspielen.

Im Head-to-head steht es zwischen den beiden Kontrahenten 1:0 für den um vier Jahre jüngeren Herren aus Sydney. Die Nummer 18 der ATP-Rangliste bezwang Sonego in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris in zwei Sätzen 6:3, 7:5.

Hier geht´s zum Draw von Eastbourne!