ATP Eastbourne: Taylor Fritz feiert dritten Turnier-Triumph

Taylor Fritz ist der Sieger des ATP-250-Turniers in Eastbourne. Gegen Max Purcell gewann der US-Amerikaner im Endspiel in zwei Sätzen 6:3, 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2024, 17:32 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz feiert bereits seinen dritten Titel in Eastbourne.

Taylor Fritz feiert nach 2019 und 2022 bereits seinen dritten Titel bei traditionellen Vorbereitungsturnier auf Wimbledon. Im gesamten Match setzte der 26-Jährige Qualifikant Max Purcell, der sein erstes Tourfinale spielte, immer wieder unter Druck und ließ in den meisten eigenen Aufschlagspielen wenige bis gar keine Punkte zu.

Im ersten Satz konnte der 94. des Rankings jedoch gut mithalten und ließ gleichbedeutend mit dem ersten Satzball für den Amerikaner auch den ersten Breakball zu. Diese Satzführung sollte dann den souveränen Auftritt von Taylor Fritz weiter bestärken, da der Australier nun zunehmend vermehrt unter Druck geriet.

Taylor Fritz schiebt sich an Landsmann Tommy Paul vorbei

Das Break zum 4:2 sollte dann die Vorentscheidung sein. Doch Max Purcell gab sich nicht auf und schenkte im letzten Aufschlagspiel das Match keineswegs her. So musste Taylor Fritz dann zumindest vier Matchbälle lang warten, ehe der insgesamt achte ATP-Titel nach 68 Minuten Spielzeit feststand.

Mit dem Triumph in England schiebt sich Fritz im Ranking an Landsmann Tommy Paul vorbei und belegt in der kommenden Woche den zwölften Rang. Max Purcell macht hingegen einen deutlicheren Sprung und verbessert sich um 26 Plätze auf die Nummer 68 im Ranking der weltbesten Tennisspieler. In der ersten Runde von Wimbledon trifft Taylor Fritz am Dienstag mit Christopher O’Connell auf einen weiteren Spieler aus Down Under. Max Purcell spielt bereits am Montag seine Auftaktpartie gegen den Finnen Otto Virtanen.

