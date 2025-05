Game, Set, Marriage: Hochzeitsantrag während Madrid-Match

Wir wussten es schon immer: Tennisfans sind reine Romantiker! Und die Caja Magica macht ihrem Namen alle Ehre.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 09:38 Uhr

Hochzeitsanträge am Strand? Via Flugzeug mit Inschrift im Himmel? Oder am Ende noch in Paris?

Alles Quatsch! Denn der wahre Tennisfans verlobt sich auf dem Platz. Oder im Zweifel: im Zuschauerbereich.

Was in den Baseballstadien der USA schon längst gang und gäbe ist, hat nun auch die große Tennisbühne erreicht. Konkret die in Madrid: Denn dort hat ein spanischer Herzensbrecher vorm Spätmatch am Mittwoch zwischen Alex de Minaur und Lorenzo Musetti um die Hand seiner Herzensdame angehalten. Mit Erfolg!

Zur Freude von Lorenzo Musetti, dem alten Romantiker. (Der das Match euphorisiert gewann, Stichwort Glückshormone.)

Legendärer Hochzeitsantrag für Steffi Graf

Und es ist ja irgendwie beruhigend. Denn es gab auch schon rüde Zurückweisungen. Die bekannteste wohl von Steffi Graf. Der wurde einst mitten in einem Wimbledonmatch von einem Zuschauer die Frage aller Fragen gestellt: “Steffi, willst du mich heiraten!?”

Graf antwortete schlagfertig und mit perfektem Timing: “Wie viel Geld hast du?”

Offenbar nicht genug. Graf gab später dann doch lieber Andre Agassi das Ja-Wort.