ATP Masters Madrid: Musetti fertigt de Minaur ab, Diallo überrascht gegen Dimitrov

Lorenzo Musetti ist durch einen souveränen Zweisatzerfolg über Alex de Minaur ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid eingezogen. Dort wartet auf den Italiener ein Überraschungsmann.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 00:37 Uhr

Lorenzo Musetti hat seine starke Form im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid bestätigt. Der Italiener, der zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison in Monte-Carlo das Endspiel erreicht hatte, gewann in der Runde der letzten 16 gegen den Weltranglistensiebten Alex de Minaur souverän mit 6:4 und 6:2.

Musetti, der in der dritten Runde gegen Stefanos Tsitsipas siegreich geblieben war, ließ gegen de Minaur keinen einzigen Breakball zu und durfte nach nur 1:23 Stunden Spielzeit über den neuerlichen Erfolg gegen den Australier jubeln. Schon im Halbfinale von Monte-Carlo hatte sich der 23-Jährige gegen de Minaur durchgesetzt.

Diallo wehrt drei Matchbälle ab

Im Viertelfinale bekommt es Musetti überraschenderweise mit Gabriel Diallo zu tun. Der kanadische Lucky Loser siegte gegen den an Position 15 gesetzten Grigor Dimitrov mit 5:7, 7:6 (7) und 6:4. Im zweiten Satz wehrte Diallo drei Matchbälle des ehemaligen Weltranglistendritten ab.

Zuvor hatten am Mittwochnachmittag in der unteren Tableauhälfte schon Jack Draper und Matteo Arnaldi ihre Achtelfinalhürden genommen. In der oberen Hälfte kommt es zu den Viertelfinalduellen zwischen Francisco Cerundolo und Jakub Mensik bzw. Daniil Medvedev und Casper Ruud.

