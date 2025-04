ATP Masters Monte-Carlo: Lorenzo Musetti erreicht erstes 1000er-Finale!

Lorenzo Musetti hat in Monte-Carlo das erste ATP-Masters-1000-Endspiel seiner Karriere erreicht. Der Italiener rang Alex de Minaur im Halbfinale in drei Sätzen nieder.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 18:24 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti besiegte Alex de Minaur in drei Sätzen

Toller Erfolg für Lorenzo Musetti! Der Italiener hat beim ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo am Samstag mit einem 1:6, 6:4 und 7:6 (4)-Erfolg über Alex de Minaur das Finale erreicht. Damit wird der 23-Jährige, der im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas gewonnen hatte, am Sonntag zum ersten Mal um einen Titel in dieser Turnierkategorie spielen.

Dabei erwischte Musetti gegen de Minaur einen alles andere als idealen Start. Der Australier, der am Freitag seinerseits gegen Grigor Dimitrov kein einziges Game abgegeben hatte, führte schon nach wenigen Minuten mit 3:0 und gewann den ersten Durchgang völlig problemlos mit 6:1.

Musetti im Finale gegen Alcaraz

Danach fand Musetti bei Nieselregen immer besser in die Partie. Der Weltranglisten-16. schaffte im entscheidenden Moment das Break zum 5:4 und servierte anschließend zur Freude des frenetischen Publikums auf Court Rainier III zum Satzausgleich aus.

Im dritten Abschnitt hatten bei eigenem Aufschlag beide Spieler Probleme. Musetti schlug beim Stand von 5:4 zum Sieg auf, musste seinen Aufschlag nach einem schwachen Spiel aber abgeben. So musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem hatte Musetti das bessere Ende für sich, nach 2:38 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball zum 1:6, 6:4 und 7:6 (4)-Erfolg. Im Finale trifft der Italiener auf Carlos Alcaraz, der sich im ersten Halbfinale des Tages gegen Alejandro Davidovich Fokina durchgesetzt hatte.

