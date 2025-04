ATP Monte Carlo: Titelverteidiger scheidet aus! Musetti schlägt Tsitsipas

Für Stefanos Tsitsipas ist die Mission Titelverteidigung bei seinem Lieblingsturnier vorbei. Beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo zog der Grieche im Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti mit 6:1, 3:6 und 4:6 den Kürzeren.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 19:06 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in seinem ersten ATP-Masters-1000-Semifinale

Tsitsipas erwischte den weitaus besseren Start, holte sich gleich im ersten Service-Game Musettis ein Break und setzte sich mit 3:0 in Führung. Nachdem der Italiener nach einem hart umkämpften Aufschlag-Game erstmals anschreiben konnte, fand er etwas besser in die Partie. Trotzdem kam der, von der Vorhand äußerst dominant agierende Grieche bei 4:1 - auch dank eines Netzrollers - zu einem weiteren Break. Anschließend servierte der Weltranglisten-Achte, der laut Medien-Berichten bald von Goran Ivanisevic gecoacht werden dürfte, zum 6:1 aus.

Im zweiten Satz erspielte sich Musetti zwei frühe Breakchancen, die Tsitsipas jedoch beide abwehren konnte. Der Grieche machte es im Game darauf auch nicht besser und nutzte seinerseits drei aufeinanderfolgende Breakchancen nicht. Mit einem völlig verunglückten Smash ermöglichte Tsitsipas seinem Gegner bei 1:2 zwei weitere Breackchancen, von denen die Nummer 16 im Ranking dieses Mal gleich die erste nutzte. Tsitsipas sammelte sich jedoch rasch wieder und schaffte postwendend das Rebreak - nur um gleich darauf seinen Aufschlag abermals abzugeben. Nach zwei sicheren Aufschlagspielen stellte Musetti mit 6:3 den Satzausgleich her.

Im Entscheidungs-Satz ließen die Aufschläger zunächst wenig zu, ehe Musetti beim Stand von 1:2 insgesamt vier Breakbälle abwehren musste. Bei 3:3 war es dann plötzlich Tsitsipas, der wie aus dem Nichts zu wackeln begann und dem Italiener mit einem Doppelfehler das Break quasi schenkte. Dieser blieb in der Folge bei eigenem Aufschlag konzentiert und verkürzte mit dem 1:6, 6:3 und 6:4-Erfolg im Head-to-Head-Vergleich somit auf 1:5.

In seinem ersten Semifinale auf ATP-Masters-1000-Ebene bekommt es Lorenzo Musetti morgen mit Alex De Minaur zu tun, der Grigor Dimitrov mit einem geschichtsträchtigen 6:0, 6:0 vom Platz schoss. Seit Einführung der ATP-Masters-1000-Turnier-Kategorie war es der erste Doppel-Bagel, der in einer so späten Turnierphase in dieser Turnierkategorie zu Stande kam.

