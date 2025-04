ATP Monte Carlo: Doppel-Bagel gegen Dimitrov! De Minaur stürmt ins Halbfinale

Das Viertelfinale zwischen Alex De Minaur und Grigor Dimitrov beim ATP-Tour-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo hat mit einem denkwürdigen Ergebnis geendet: Am Ende stand aus Sicht des Australiers ein verblüffendes 6:0, 6:0 auf dem Scoreboard. Eine Premiere in der Geschichte der ATP-Masters-1000-Turniere.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 17:02 Uhr

© Getty Images Alex De Minaur zog mit einem denkwürdigen Resultat ins Halbfinale ein

Grigor Dimitrov schien von Beginn an offenkundig nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Der Bulgare hatte sich noch gestern in einem Drei-Satz-Match gegen den Chilenen Alejandro Tabilo durchgesetzt. Was genau der Grund für die völlig saft- und kraftlose Vorstellung des ehemaligen Weltranglisten-Dritten am heutigen Tag war, ist jedoch noch nicht bekannt.

Alex De Minaur kannte jedenfalls keine Gnade und spielte bis zum Ende kompromisslos sein Match zu Ende. Nach nur 44 Minuten Spielzeit fixierte der Australier den Halbfinaleinzug, ohne auch nur ein einziges Game abgeben zu müssen. Wie “OptaAce” kurz nach Matchende bekannt gab, ist es das erste Mal in der Geschichte der ATP-Masters-1000-Turniere (also seit 1990), dass in dieser späten Phase einer Turnieres dieser Kategorie ein 6:0, 6:0 zu Stande kommt.

Alleine an den Match-Statistiken ist abzulesen, wie einseitig die Partie verlief: Dimitrov konnte insgesamt nur 15 Punkte für sich entscheiden - das ist im Schnitt nur etwas mehr als ein Punktgewinn pro Game. Fast noch kurioser: Am Ende stand auf Seiten des Bulgaren bei 23 unerzwungenen Fehlern nur ein einziger Winner in der Statistik.

Alex De Minaur wird es wenig kümmern, dass sein Gegner ganz offenkundig nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Durch den 6:0, 6:0-Erfolg stellte er im Head-to-Head gegen den Bulgaren auf 4:2. Im morgigen Semifinale wird die derzeitige Nummer zehn der Weltrangliste auf den Sieger des Matches zwischen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti treffen.

