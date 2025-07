Nach Sieg in Umag: Stan Wawrinka gehört zum elitären 40er-Club

Stan Wawrinka hat am Montagabend beim ATP 250er-Turnier in Umag ein kleines Stück Tennisgeschichte fortgeschrieben. Denn mit 40 Jahren ist der Schweizer nicht so chancenlos, wie manche Fans denken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 07:19 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka sammelt auch mit 40 Jahren weiterhin Siege auf der ATP Tour.

Das Match von Stan Wawrinka gegen den Ecuadorianer Álvaro Guillén Meza hatte am Montagabend im kroatischen Umag keine nennenswerten Erzählungen parat. Der erste Satz ausgegelichen auf Grund schwacher Leistungen, der zweite Durchgang deutlich. Schon stand der Sieg des Schweizers fest. Erst im Anschluss wurde klar, dass Wawrinka mit diesem Erfolg einem elitären Kreis angehört.

Man könnte auch sagen, dass der dreimalige Grand-Slam-Champion dem Club der Alterspräsidenten der Tour beigetreten. Denn Stand Wawrinka gehört sein Montag mit zu den Spielern, die nach ihrem 40. Geburtstag mindestens zwei Matches auf der ATP Tour gewinnen konnten. Neben Feliciano Lopez und Ivo Karlovic, gehört selbstverständlich auch der niemals alternde Jimmy Connors zu diesem Kreis.

Wawrinka trifft heute auf Dzumhur

Wawrinka, der am 28. März diesen Jahres 40 Jahre alt wurde, feierte den ersten ATP-Toursieg als “40er” dirket nach seinem Geburstag beim Turnier in Bukarest gegen Timofey Skatov. Bereits am heutigen Mittwoch könnte im Achtelfinale gegen Damir Dzumhur der dritte Matcherfolg folgen. Erstmals seit Oktober letzten jahres würde der ehmalige Weltranglistendritte zwei Matches auf der ATP Tour in Serie gewinnen.