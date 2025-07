Alexei Popyrin: Washington als Warm-Up zur großen Challenge

Für Alexei Popyrin hat der August 2024 eine ganze besondere Bedeutung. Der Masters-Titel in Kanada war der größte Erfolg des Australiers. Könnte in diesem Jahr jedoch zu einer Hürde werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 15:02 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin reist als Titelverteidiger zum Masters-Turnier nach Toronto.

Alexei Popyrin hatte in Washington entspannte Tage nach der Anreise. Durch ein Freilos in der ersten Runde konnte der Australier noch etwas länger auf dem Trainingscourt testen. Als erster Gegner steht seit Dienstag der Chinese Yibing Wu fest. Ein Aufgalopp für eine spannende Phase, die Nummer 24 der Tenniswelt.

Denn in der kommenden Woche hat Popyrin so viele Punkte bei einem Turnier zu verteidigen, wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Im vergangenen Jahr siegte der 25-Jährige im Endspiel des Canada Masters gegen Andrey Rublev und feierte seinen größten Erfolg.

Popyrin bei den Grand Slams noch in der Warteschlange

So wurden Alexei Popyrin 1000 Punkte auf das Konto gutgeschrieben, die es nun zu verteidigen gilt. Ein Erstrundenaus würde höchstwahrscheinlich einen Absturz aus den Top 50 bedeuten. Ein neuer Druck für einen Spieler, der bei den Grand Slams noch auf seinen Durchbruch wartet. Zwei Achtelfinals stehen als bestes Ergebnis in den Statistiken. Beide passierten nach dem Triumph im vergangenen August bei den US Open und in Paris.

Eine erfolgreiche Woche in Kanada könnte also weiteren Rückenwind geben für die nächsten Schritte auf der ganz großen Bühne. Vielleicht ja auch schon mit einer guten Woche in Washington zum Auftakt der Hardcourtsaison.