ATP Masters Monte-Carlo: Carlos Alcaraz nach Zweisatzerfolg über Alejandro Davidovich Fokina erster Finalist

Der erste Finalist des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo heißt Carlos Alcaraz. Der Spanier besiegte seinen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina im Halbfinale in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 15:32 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Finale

Carlos Alcaraz ist am Samstag zum ersten Mal in seiner Karriere ins Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo eingezogen. Der vierfache Grand-Slam-Champion aus Spanien schlug seinen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina im ersten Halbfinale des Tages mit 7:6 (2) und 6:4.

Alcaraz, der sich im Viertelfinale gegen Arthur Fils in drei engen Sätzen durchgesetzt hatte, legte gegen Davidovich Fokina besser los als in den vorangegangenen Partien in dieser Woche. Der Weltranglistendritte verspielte im ersten Satz zwar eine 5:2-Führung, war im Tiebreak dann aber der deutlich bessere Spieler.

Alcaraz im Finale gegen Musetti oder de Minaur

Im zweiten Satz hatte Alcaraz vor allem bei eigenem Aufschlag weniger Probleme. Dem ehemaligen Weltranglistenersten reichte ein Break zum 1:0, um nach 2:09 Stunden Spielzeit über den Einzug ins Finale jubeln zu dürfen. In diesem bekommt es der 21-Jährige mit Lorenzo Musetti oder Alex de Minaur zu tun.

Mit einem Sieg am Sonntag würde Alcaraz seinen zweiten Titel im Kalenderjahr 2025 holen. Im Februar hatte er beim ATP-500-Event in Rotterdam triumphiert. Insgesamt wäre es für den Spanier der 18. Turniersieg in seiner Karriere.

