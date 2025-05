Carlos Alcaraz ist zurück auf dem Platz - und nimmt Rom ins Visier

Carlos Alcaraz könnte schon beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auf die Tour zurückkehren. Eine Entscheidung soll wohl am Wochenende fallen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 19:38 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist zurück auf dem Platz

Carlos Alcaraz darf sich offenbar Hoffnungen auf eine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Rom (7. bis 18. Mai) machen. Der kleine Riss in den Adduktoren, der einen Start bei seinem Heimturnier in Madrid unmöglich gemacht hatte, soll bereits vollständig verheilt sein. Das berichtete die spanische Sportzeitung “Marca”.

Noch am Montag kehrte Alcaraz in Murcia auf den Court zurück, die Entscheidung über einen möglichen Start in Rom soll Informationen der “Marca” zufolge nach einem intensiven Trainingsmatch am Wochenende fallen. Geht alles gut, wird der vierfache Grand-Slam-Sieger am kommenden Dienstag nach Italiens Hauptstadt reisen.

Alcaraz fehlte 2024 in Rom

Im Vorjahr konnte Alcaraz aufgrund einer Armverletzung nicht im Foro Italico antreten, dennoch holte er wenige Wochen später in Paris seinen ersten French-Open-Titel. Das Grand-Slam-Turnier am Bois de Boulogne genießt für den Weltranglistendritten auch in diesem Jahr wieder höchste Priorität.

Sein bislang letztes Match bestritt Alcaraz am 20. April, als er Holger Rune im Finale von Barcelona in zwei Sätzen unterlag. Zuvor hatte der 21-Jährige beim ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo den Titel geholt.