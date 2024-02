ATP: Einzigartiger Rekord - Alexander Bublik schreibt in Montpellier Geschichte

Der Montpellier-Titelgewinner Alexander Bublik hat beim ATP-World-Tour-250-Hallenhartplatz-Turnier mit einer erstaunlichen Statistik für zusätzliche Furore gesorgt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 16:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Bublik schrieb beim ATP-World-Tour-250-Event in Montpellier eigenwillige Sportgeschichte

Über den Titelgewinn von Alexander Bublik beim ATP-World-Tour-250-Event in Montpellier haben wir gestern bereits ausgiebig berichtet. Nun haben die findigen Statistik-Experten bei der ATP beim vierten Karriereturniersieg des wankelmütigen 26-Jährigen ein ganz besonders Detail in den Fokus genommen und dabei Erstaunliches zu Tage gefördert.

Zwar haben wir auch im gestrigen Artikel über den Umstand berichtet, dass der für Kasachstan spielende Russe in allen Partien des Turniers zunächst den Eröffnungssatz verloren geben musste, ehe er dann doch jeweils in drei Durchgängen siegreich blieb - allerdings hatten wir nicht am Schirm, dass dieses Kunststück auf der ATP-Tour noch niemals zuvor jemandem gelungen war.

Damit hat Bublik mit seinem zweiten Turniererfolg in Montpellier (der erste war dem Enfant terrible im Jahr 2022 gelungen) eine ganz besonders eigenwillige Geschichte erzählt. Und umso mehr, darf man die Entstehung dieser Skurrilität wertschätzen, wenn man sich vor Augen führt, dass Bublik in seinem ersten Match gegen Denis Shapovalov im Tiebreak des zweiten Satzes mit 14:12 wirklich gerade noch den Turnaround schaffte.

Noch ein Nachtrag zum gestrigen Finaltag in Okzitanien: Der Österreicher Sam Weißborn hatte mit seinem derzeitigen Standardpartner Albano Olivetti das Endspiel erreicht, musste sich dort jedoch dem französischen Einser-Duo Sadio Doumbia und Fabien Reboul mit 7:6 (5), 4:6, 6:10 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier.

Hier das Doppel-Tableau in Montpellier.