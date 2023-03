ATP: Entspannter Roger Federer stellt seine Foundation in den Vordergrund

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Roger Federer möchte in der Tennis-Pension vorallem mehr Zeit für seine 2003 gegründete gemeinnützige Foundation aufbringen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 21:34 Uhr

© Getty Images Roger Federer lässt es in der Tennis-Rente etwas ruhiger angehen

Eine Tenniswelt ohne Roger Federer war bis vor kurzem eigentlich kaum vorstellbar, so einen großen Eindruck hatte der beliebte Schweizer Superstar Zeit seiner Karriere im "weißen Sport" hinterlassen. Nun ist seit dem letzten Auftritt des 20-fachen Grand-Slam-Champions beim Laver Cup in London knapp ein halbes Jahr vergangen... und die gelbe Filzkugel dreht sich noch immer.

Klar fehlt der symphatische König von Wimbledon dem Herrenzirkus, aber der Lauf der Dinge ließ sich in der Vergangenheit auch bei Ikonen wie Jimmy Connors, Björn Borg, Pete Sampras oder Boris Becker nicht aufhalten. Wichtiger also die Frage: Was macht "FedEx" mit der gewonnenen Zeit, die ihm seine Sportler-Rente nun beschert?

"Roger Federer Foundation" im Fokus

Zuallerst entwarnt der Eidgenosse auf Twitter alle besorgten Gemüter, die ihn ohne Tennisschläger in der Hand, zu Hause in schweren Depressionen schwelgend wähnten: "Es geht mir gut, und ich genieße dieses neue Kapitel in meinem Leben. Ich war sehr damit beschäftigt, meinen Körper wieder gesund zu bekommen und habe an bestehenden und neuen Projekten gearbeitet."

Eines seiner Herzensvorhaben ist die "Roger Federer Foundation", die er 2003 gemeinsam mit seinen Eltern gegründet hat. Diese Stiftung fördert in Südafrika die frühkindliche Bildung, indem Geld für das Erbauen von Schulen oder in die Ausbildung geeigneter Lehrer investiert wird.

Konkret freut sich "King Roger" über folgende Punkte: "2,4 Millionen Kinder profitieren von einer qualitativ hochwertigen Bildung. Mehr als 44.000 Lehrer konnten durch Schulungen ihre Fähigkeiten verbessern und mehr als 12.000 Bildungseinrichtungen haben die Qualität der Lehrpläne verbessert." Eine wirklich sinnstiftende Tätigkeit für den Vater zweier Zwillingspaare, der man nur von Herzen weiterhin viel Erfolg wünschen kann.