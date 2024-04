ATP Estoril: Arthur Fils beendet Karriere von Joao Sousa

Arthur Fils hat beim ATP-250-Turnier in Estoril die Einzel-Karriere von Joao Sousa beendet. Wenig später scheiterte der Portugiese dann auch im Doppel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 20:35 Uhr

© Getty Images Joao Sousa verlor gegen Arthur Fils

Die Karriere des besten portugiesischen Tennisspielers aller Zeiten, Joao Sousa, ist vorbei. Der 35-Jährige verlor bei seinem Heimturnier in Estoril gegen den Franzosen Arthur Fils zum Auftakt mit 5:7 und 4:6. Nach dem Match wurde Sousa von den Zuschauern mit minutenlangen Standing Ovations bedacht.

Sousa gewann im Laufe seiner Karriere vier Titel. Als bestes Grand-Slam-Resultat hat der ehemalige Weltranglisten-28. zweimal das Erreichen des Achtelfinales (US Open 2018 und Wimbledon 2019) zu Buche stehen. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Portugiese immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Thiem mit besonderen Erinnerungen an Sousa

In Estoril äußerte sich auch Dominic Thiem zum Karriereende des Portugiesen. "Wir wurden mit der Zeit außerhalb des Platzes sehr gute Freunde", meinte der US-Open-Sieger von 2020. An die Duelle mit Sousa hat der Österreicher besondere Erinnerungen, gewann er gegen ihn doch sein erstes Grand-Slam-Hauptfeldmatch (Australian Open 2014) sowie seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour (Umag 2015).

An der Seite von João Fonseca verlor Sousa am Mittwoch in Estoril dann auch noch in der Doppel-Konkurrenz. Die Karriere des 35-Jährigen ist somit endgültig vorbei.

