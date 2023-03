ATP Estoril: Das Feld lichtet sich - auch Korda raus

Das ATP-Tour-250-Turnier in Estoril hat einen ordentlichen Aderlass an prominenten Spielern zu beklagen. Der letzte Mitfavorit, der nicht an den Start gehen wird, ist Sebastian Korda.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 15:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sebastian Korda muss weiter pausieren

Für Casper Ruud ist die Saison 2023 bislang nicht zufriedenstellend verlaufen, für die Veranstalter des ATP-Tour-250-Events in Estoril ist der Norweger dennoch beinahe Gold wert. Denn Stand jetzt wird der Norweger das Feld anführen, als letzter verbliebener Topspieler. Zurückgezogen haben dagegen Pablo Carreno Busta und nun auch Sebastian Korda. Den jungen US-Amerikaner plagen seit den Australian Open Schmerzen im Handgelenk.

Auch Emil Ruusuvuori, der in Miami starke Leistungen gezeigt hat, orientiert sich in der Estoril-Woche anderweitig.

Thiem mit guten Chancen

Andererseits: Mit Sebastian Baez und Diego Schwartzman kommen zwei fast bau- und spieltypgleiche Argentinier nach Portugal. Und mit Ben Shelton ein junger Amerikaner, der sein Debüt auf europäischem Sand geben wird.

Nachrücken könnte ins Feld übrigens Jurij Rodionov. So der Österreicher nicht noch bei einem anderen Turnier unterkommt, das ihm besser passt. Und in Estoril nicht noch ein prominenter Ersatz gefunden wird.

Ganz sicher wird Dominic Thiem am Start sein. Und angesichts des sich lichtenden Feldes darf sich die österreichische Nummer eins berechtigte Hoffnungen auf einen tiefen Run in Estoril machen. Es werden ja dringend Punkte in Hinblick auf den Fixstartplatz in Roland Garros benötigt.