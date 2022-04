ATP Estoril: Dominic Thiem scheitert in erster Runde an Benjamin Bonzi

Auch beim ATP-World-Tour-250-Event in Estoril (Portugal) wurde es (noch) nichts mit dem ersten Matcherfolg für Dominic Thiem nach seiner Verletzungspause.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.04.2022, 20:55 Uhr

© Getty Images

Leider weiterhin kein großes Erfolgserlebnis für Dominic Thiem auf der ATP-Tour: Österreichs Nummer eins unterlag in der ersten Runde des ATP-Sandplatz-Turniers in Estoril dem Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 58) nach 1:46 Stunden Spielzeit mit 3:6 und 6:7 (9). Es ist die dritte Niederlage des Lichtenwörthers seit seinem Comeback Ende März beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella.

Die 10-monatige Pause vom wettbewerbsmäßigen Spiel sah man Thiem besonders in Satz eins immer noch deutlich an. Auch wenn Bonzi durchaus selbstbewusst und diszipliniert auftrat, gingen ein Großteil der Punkte aufgrund unnötiger Schlagfehler des Niederösterreichers auf das Punktekonto des 25-jährigen Südfranzosen. Besonders beim Rückschlag klappte noch recht wenig zusammen bei Thiem, der sich auch per Körpersprache nicht von seiner allerbesten Seite zeigte.

Nächster Halt: Madrid

Der zweite Durchgang gab Grund zur Hoffnung für die Fans des 28-jährigen Ostösterreichers, hatte dieser Mitte des Satzes doch jeweils bei 0:30 bei Aufschlag Bonzi gute Gelegenheiten in Führung zu gehen, ließ diese schlussendlich jedoch genauso liegen, wie die drei Satzbälle in der Kurzentscheidung - einen gar bei eigenem Service. Dennoch waren phasenweise wieder die alten Stärken des US-Open-Champions von 2020 zu entdecken.

Weiter geht es für Thiem nächste Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid, wo der Österreicher mittels "Protected Ranking" im Hauptfeld steht. Dort könnten im schlimmsten Fall zum Auftakt Spieler einer Güteklasse von Jannik Sinner, Hubert Hurkacz oder Denis Shapovalov warten. Bonzi trifft im Achtelfinale von Estoril auf den Sieger der Partie zwischen Pierre Hugues-Herbert (Frankreich) und dem achtgesetzten US-Boy Sebastian Korda.

