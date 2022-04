ATP Estoril live: Dominic Thiem vs. Benjamin Bonzi im TV, Livestream und Liveticker

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zum Duell zwischen Dominic Thiem und Benjamin Bonzi. Das Spiel wird mit etwas Verspätung seinen Start finden, nachdem der Regen den Veranstaltern in Portugal zu Beginn des Spieltages durchaus Kopfzerbrechen bereitet hatte. Nun sieht´s aber trocken aus in Estoril. Und das erste Match am Center Court ist auch schon vorüber.