ATP Estoril: Dominic Thiem vs Quentin Halys im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers in Estoril auf den Franzosen Quentin Halys. Ab 18 Uhr liveD im TV und Livestream auf Sky und im Liveticker bei uns!

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 08:26 Uhr

© Getty Images Im Viertelfinale von Estoril treffen Dominic Thiem und Quentin Halys aufeinander

Dominic Thiem im Viertelfinale - ein Genuss für alle österreichischen Tennisfans. Österreichs Nummer eins hat beim Sandplatz-Turnier in Estoril bereits zwei Siege gegen Sebastian Ofner und Ben Shelton (USA) eingefahren - nun könnte es in Portugal aber auch noch weiter gehen. Gegner in der Runde der letzten Acht ist etwas überraschend der Franzose Quentin Halys, der den viertgereihten Spanier Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen bezwang.

Einen spielerischen Vergleich auf der ATP-Tour hat es zwischen dem Niederösterreicher und der aktuellen ATP-Nummer 80 noch nicht gegeben. Vorsicht ist aber ohnehin geboten, zeigt Halys doch in den letzten Monaten die bislang besten Leistungen seiner Karriere.

Thiem gegen Halys - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Quentin Halys gibt es ab 18 Uhr live im Livestream bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Estoril.