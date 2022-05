ATP Estoril: Frances Tiafoe bezwingt Sebastian Korda in enger US-Schlacht

Im Endspiel am Sonntag treffen beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Estoril der US-Amerikaner Frances Tiafoe und der Argentinier Sebastian Baez aufeinander.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 22:37 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe schaffte im Halbfinale von Estoril gegen Sebastian Korda das Comeback

Hart umkämpfte Semifinalpartien durften die Zuschauer beim ATP-World-Tour-250-Event in Estoril bestaunen - am Ende kämpften sich der US-Amerikaner Frances Tiafoe und der Argentinier Sebastian Baez ins Endspiel der mit knapp 600.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung im portugiesischen Tourismus-Hotspot. Während es für Tiafoe der zweite Turniersieg nach Delray Beach 2018 werden könnte, wäre es für den 21-jährigen Südamerikaner der erste volle Erfolg auf der ATP-Tour.

Korda verliert bereits gewonnen geglaubte Partie

Zunächst setzte sich Baez gegen den an sechs gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:3, 6:7 (7) und 6:0 durch. Der junge Mann aus Buenos Aires hätte bereits im Tiebreak des zweiten Durchgangs alles klar machen können, konnte jedoch zwei Matchbälle - einen bei eigenem Service - nicht nutzen und musste schlussendlich in die Verlängerung, in der der routinierte Südeuropäer allerdings nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Im daruaffolgenden Duell zweier US-Amerikaner hatte zunäscht Sebastian Korda die besseren Karten. Der Sohn des tschechischen Topspielers Petr Korda holte sich den ersten Satz und wirkte auch in Akt zwei spielfreudig und aggressiv. Nach und nach legte der Wien-Finalist des Vorjahres jedoch nach, holte sich die Kurzentscheidung des zweiten Satzes deutlich zu 2. Im dritten Satz nutze Tiafoe das Momentum und zog rasch mit Break davon. Korda schaffte zwar nochmal den Ausgleich, musste am Ende jedoch den entscheidenden Aufschlagverlust zum 4:6 zu null hinnehmen.

